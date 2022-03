Opposisjonspartier krever flyktningsvar fra Mehl

– Det pågår nå et arbeid i EU med å koordinere medlemslandenes behov. Det vil være feil å gå ut med et konkret antall nå, for hvor mange vi skal hente. Vi er nå i en vurderingsfase, i en samarbeidsfase, og vi må gjøre ting grundig, sa Mehl i Stortinget torsdag.

Talspersoner for de svenske, danske og finske regjeringene avviser imidlertid at det forhandles om en slik fordeling i øyeblikket, ifølge Bergens Tidende. Det reagerer flere opposisjonspolitikere på.

– Det etterlatte inntrykket er at vi venter på en fordeling fra EU. Det er uheldig. Justisminister Mehl må raskt komme tilbake til Stortinget for å oppklare dette og informere om hva som er riktig, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Også KrFs Dag Inge Ulstein og SVs Grete Wold sier til BT at det er uheldig dersom det ikke stemmer at det pågår forhandlinger.

– Innen EU søker man nå å kartlegge og koordinere landenes behov, før en eventuell fordeling mellom landene kan diskuteres. I Europa vurderer man nå hvordan man på ulike måter kan støtte både de ukrainske flyktningene og landene som mottar svært mange flyktninger. Norge er rede til å bidra til dette. Norge er klare til å bidra med overføring av flyktninger fra Ukrainas naboland innenfor det europeiske samarbeidet, skriver statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost.

