Huitfeldt: Russland har ikke rett til å angripe Norge på grunn av våpenstøtten

– Russland har ikke rett til å rette angrep mot Norge på grunnlag av den våpenstøtten vi har bidratt med til Ukrainas utøvelse av selvforsvar, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i et innlegg på regjeringens nettsider.

Norge har bidratt med 2.000 M72 panservernraketter til Ukraina for å forsvare seg mot invasjonen. Samtidig har Russland advart land som sender våpen til Ukraina.

Huitfeldt er klar på at Norges bidrag ikke utgjør et folkerettsbrudd, og at det heller ikke anses som et væpnet angrep på Russland i den forstand at det utløser rett til selvforsvar.

[ Filmen fra skyttergravene i Ukraina er som å se en lunte brenne (+) ]

– For at Norge skal kunne anses som part til krigen, må vi delta aktivt i militære operasjoner i Ukraina med norske militære styrker eller ved norsk utøvelse av styring eller kontroll av styrkers maktanvendelse. Den våpenstøtten vi nå bidrar med, kan ikke anses som slik deltakelse, skriver Huitfeldt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen