I fjor døde flere enn på mange år i Norge

Antall døde i Norge har siden 2015 ligget stabilt på rundt 40.700.

Men i fjor døde det 42.002 personer, som er 1.391 flere enn i 2020, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Økningen var størst blant kvinner, der drøyt 850 flere forlot oss i 2021 enn i 2020.

– Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventet at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

Blant de som er 75 år eller eldre, døde det 1.462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen