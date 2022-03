Støttekonsert for Ukraina samlet inn 75 millioner kroner

– Det er fantastisk at det norske folk viser et så stort engasjement for å hjelpe de som er berørt av krigen, sier generalsekretærene i hjelpeorganisasjonene som var med.

Tirsdag morgen var det samlet inn 75 millioner kroner.

Pengene blir fordelt mellom Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Caritas, Unicef og Kirkens Nødhjelp.

Organisasjonene arbeider med å hjelpe de som er rammet av krigen, både i Ukraina og nabolandene.

Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Trygve Skaug og Jarle Bernhoft var blant artistene som deltok på Støttekonserten som ble sendt på NRK.

Hjelpeorganisasjonene minner om at det ikke er for sent å gi et bidrag. Det er fortsatt mulig å bruke vipps-nummer 2170, som er et fellesnummer til de seks humanitære organisasjonene.

