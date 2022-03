Støre besøkte ukrainske flyktninger i Porsgrunn: – Vi skal ta godt vare på dem i Norge

UDI har bedt Stiftelsen Sana i Porsgrunn om å ta imot mellom 100 og 150 flyktninger. Foreløpig har det kommet rundt 50, skriver NRK.

Tirsdag var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk i mottaket.

– Vi er her for å lytte og gi uttrykk for at vi skal ta godt vare på dem i Norge, sier Støre ifølge statskanalen.

Det er hovedsakelig kvinner, barn og eldre som har kommet til mottaket. Flyktningene kommer fra flyktningmottaket i Råde og skal innkvarteres på et hybelhotell.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss sier til NRK at kommunen skal følge opp ukrainerne med blant annet helsetilbud og tolk i første omgang.

Så langt har norske myndigheter registrert rundt 1.000 flyktninger fra Ukraina i Norge. Det opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

