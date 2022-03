I utgangspunktet skulle støtten bare vare ut mars, men blir nå forlenget.

– Vi har i dag bestemt oss for at vi vil fortsette ordningen som gjør at vi reduserer de ekstreme utslagene av de høye prisene nå for husholdningene, så vi vil videreføre den strømstøtteordningen som har vært, sier Olje og energiminister Terje Lien Aasland til NRK.

Han sier at detaljene i selve støtteordningene er noe de raskt vil komme tilbake til.

Staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

