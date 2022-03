Undersøkelse: Russlands krig i Ukraina har store konsekvenser for rederiene

De direkte konsekvensene av krigen i Ukraina er at mannskapsskifter av russiske og ukrainske sjøfolk er krevende. Det samme gjelder utbetaling av lønn til russiske og ukrainske sjøfolk.

Om lag 2.000 russiske og 1.200 ukrainske sjøfolk jobber i den norske flåten, opplyser Norges Rederiforbund.

– Rederiene som er berørt, gjør sitt ytterste for å ivareta både de ukrainske og de russiske sjøfolkene om bord, sier administrerende direktør Harald Solberg.

Han sier de støtter de strenge sanksjonene mot Putin-regimets angrep mot Ukraina, og at de oppfordrer sine medlemmer til å følge de pålegg, råd og anbefalinger som til enhver tid kommer fra norske og internasjonale myndigheter.

Før krigen hadde norskkontrollert utenriksflåte om lag 150 havneanløp i året til Ukraina og om lag 1.300 havneanløp i Russland.

– Vi venter nå at sikkerhetssituasjonen i det nordlige Svartehavet fører til en kraftig reduksjon av anløp i Ukraina, og sanksjonene generelt – og særlig mot russiske banker – vil føre til en sterk reduksjon i samhandelen med Russland.

Flere rederier, både i Europa og Norge, har nå selv besluttet å ikke ta nye laster til og fra Russland. Dette vil trolig tilta etter hvert som konflikten pågår.

– Det er etter vår vurdering svært viktig at sanksjonene i størst mulig grad er myndighetsbestemt, og at vi nå unngår en utvikling i retning av at bedriftene selv må ta grep ut over myndighetenes beslutninger, sier Solberg.

