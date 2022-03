To år etter nedstenging tror nordmenn på smittenedgang

I mars sier fire av ti nordmenn at de tror antall koronasmittede vil øke (39 prosent). 31 prosent forventet derimot en reduksjon, mens 30 prosent tror at antallet forblir uendret.

– Denne uken passeres to år siden Norge først stengte ned. Smitten florerer og mange har også vært forsiktige i åpningsfasen, men nå øker troen på litt lysere koronatider, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Frykten for smitte synker også. Nå sier 21 prosent at de er bekymret for å bli smittet, noe som er en nedgang på 7 prosentpoeng fra februar.

En av tre (33 prosent) er bekymret for at noen i familien blir smittet, en nedgang på 5 prosentpoeng. Begge tallene er laveste nivå målt i pandemien.

I alt 162.500 nordmenn er spurt om de tror at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

