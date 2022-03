Tirsdag kan du spare nesten 30 kroner på å dusje til rett tid

Årsaken er at gassprisen har skutt i været sammen med kull og olje. Det varsles store prissvingninger.

– Allerede i 10-tiden går strømprisen kraftig ned og vi ser strømpriser på 2,6 kr per kWh det meste av døgnet. Så med andre ord kan det lønne seg å hoppe over den lange og sørge for å lade elbilen i løpet av natten i stedet for morgentimene, sier strømprisekspert Joakim Salqvist i Tibber.

Han gir eksempel på at en dusj på ti minutter (dersom du ikke har vannsparende dusj) mellom klokken 7 og 8 tirsdag vil koste deg rundt 45 kroner. Hvis du dusjer enten mellom kl. 6 og 7 eller på kvelden rundt 20-tiden koster samme dusj deg 16 kroner.

Å lade elbilen din tirsdag med 40 kWh (en ganske vanlig ladeøkt) mellom midnatt og klokken 4 koster deg cirka 100 kroner. Å lade hybrid- eller elbilen like mye om morgenen mellom 7 og 11 koster imidlertid 233 kroner, ifølge Salqvist.

