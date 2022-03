Terrorsiktet nordmann pågrepet i Jemen

– Det PST kan si om Dale nå, er at han er i varetekt i Sana, sier politiadvokat i PST, Haris Hrenovica, til NRK.

Anders Cameroon Østensvig Dale (43) fra Nesodden skal ha sluttet seg til Al Qaida i Jemen (AQAP) for over ti år siden. I 2014 ble han siktet av PST for deltakelse i en terrororganisasjon. Det amerikanske utenriksdepartementet har tidligere sagt at Dale i Jemen skal ha lært å lage bombebelter, improviserte eksplosiver og større eksplosiver til bruk i bilbomber.

– Våre opplysninger er at han var på et sykehus. Det kan man antas skyldes en skade, sier Hrenovica.

Jemen har siden 2014 vært rammet av en blodig borgerkrig. Hovedstaden Sana, der Dale nå er i varetekt, kontrolleres av den religiøse opprørsgruppen Houthi-bevegelsen, som kriger mot regjeringen i landet.

Det betyr at det blir vanskelig å få nordmannen utlevert.

– Sana er ikke i regjeringsstyrkenes kontrollområde. Sana blir kontrollert av houthimilitsen, så det kan by på utfordringer, sier Hrenovica.

Det norske Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at Dale er pågrepet, men sier at de ikke har ytt konsulær bistand i saken.

