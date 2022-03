Støre vil ikke utelukke et comeback for Hadia Tajik

– Det er ikke lagt ned noen sperrer i forhold til det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner, og som du vet, mener jeg Hadia har store politiske egenskaper og handlekraft, så det får tiden vise, svarte Støre på spørsmålet om det var aktuelt å la nylig avgåtte Hadia Tajik komme tilbake til et lederverv i partiet eller regjeringen.

Han innledet mandagens pressekonferanse der Marte Mjøs Persen (Ap) ble presentert som ny arbeids- og inkluderingsminister, med å rette en stor takk til Hadia Tajik for det hun fikk gjennomført i løpet av de få månedene hun rakk å sitte som statsråd i departementet. Gang på gang avviste Støre å utdype hva han mente om avgangen og Tajiks skattesaker.

– Det vil jeg ikke konkludere på nå, jeg vil ikke utelukke noen muligheter framover. Vi må bruke de dyktige folkene vi har, og vi har mange, så det finner vi gode løsninger på, svarte Støre på oppfølgingsspørsmål om Tajik kan komme tilbake til regjeringen i inneværende periode.

Minoritetsbakgrunn

På pressekonferansen etter endringene i regjeringen mandag fikk statsministeren spørsmål fra TV 2 om hvordan han ser på at ingen statsråder nå har minoritetsbakgrunn.

– Jeg hadde veldig gjerne ønsket at vi fortsatt hadde en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn. Det lyktes vi ikke med ved dette valget på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner, svarte Støre.

– Arbeiderpartiet vil se etter de mulighetene når de byr seg – om vi kan kombinere rekruttering med mangfoldig bakgrunn med de kvalifikasjonene du må ha. Og jeg er fornøyd med at vi nå for første gang har fått en stortingspresident, nest etter kongen i Norge, med minoritetsbakgrunn, og så skal vi finne gode anledninger til det framover, sa han videre.

Menn over 50

Støre ble også utfordret på at han som Ap-leder og den inntil videre eneste nestlederen begge er menn og over 50 år. Han svarte med å vise til at partiet både i regjeringen i ledelsen for fraksjonene på Stortinget har personer som er «stemmen fra en ny generasjon».

– Arbeiderpartiet har veldig dyktige kvinner og menn som er på vei oppover. Jeg er helt trygg på at valgkomiteen vi skal nedsette – det blir vel utpå høsten en gang når vi skal forberede vårt landsmøte – kommer til å gjøre den jobben grundig og finne en god kombinasjon av erfaring og rekruttering. Og så skal jeg ikke forskuttere noe mer på det i dag, sa statsministeren.

