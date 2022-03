Støre: Nye statsråder vil merke krigens konsekvenser

Av Peter Talos / NTB

Mens Marte Mjøs Persen byttet departement og overtok Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter Hadia Tajik, er Terje Lien Aasland et nytt blad i regjeringen som ny olje- og energiminister.

Støre ønsket de nye statsrådene velkommen i regjeringen med å varsle at de begge to vil få føle konsekvensene av krigen i Ukraina.

– Marte får en krevende oppgave med å ta imot flyktningene fra Ukraina. Den oppgaven er viktig for arbeids- og inkluderingsministeren. I arbeidet med å bosette og integrere folk fra Ukraina kommer erfaringen fra Bergen godt med, sa Støre og viste til Persens lange fartstid som politiker og ordfører i Bergen før hun i fjor høst ble valgt inn på Stortinget og senere valgt ut til regjeringen.

Rundt 700 asylsøkere fra Ukraina har kommet til Norge, og det er ventet at antallet vil øke. Under nøkkeloverrekkelsen mandag ettermiddag sa Persen at det blir viktig å samarbeide med kommunene og Justisdepartementet.

– Det kan komme ganske mange fra Ukraina, og da blir det et godt samarbeid med kommunene og Justisdepartementet som skal til, sier hun.

Persen sier at mange kommuner allerede har sagt at de vil stille opp.

– I første omgang må vi sørge for at de blir bosatt, og deretter at de får noe å gjøre, i form av skole, utdanning og arbeid, sier hun.

«Gryteklar»

Terje Lien Aasland er med sine 17 års erfaring fra Stortinget, nå sist som leder av energi- og miljøkomiteen, et trygt valg av Støre som selv introduserte ham som en «gryteklar olje- og energiminister». Men også energimontøren og fagforeningsmannen fra Skien i Telemark vil måtte håndtere utfordringer som er oppstått på grunn av krigen på kontinentet.

– Terje får en viktig jobb med å sikre at vi får nok ren kraft i årene som kommer. Men også her får krigen i Ukraina konsekvenser. Norge blir et land som får oppmerksomhet, særlig fra Europa. Han må styre energipolitikken i Norge i en usikker tid i Europa og i verden, sa Støre.

Den nye energiministeren vil blant annet måtte ta stilling til en videreføring av strømstøtteordningene som Persen ble tvunget til å innføre i vinter da strømprisene, påvirket av reduksjonen av russisk gass i Europa og flyten av strøm mellom Norge og utlandet, utviklet seg til stadig nye rekordnivåer.

Strømstøtte og energikrise

På nøkkeloverrekkelsen i Olje- og energidepartementet mandag ettermiddag antydet Aasland at folk kan regne med strømstøtte også i tiden som kommer.

– Det jobbes med den saken nå, og så vil det bli konkludert i veldig nær framtid, sa Aasland.

– Folk skal være trygge på at vi stiller opp med en avlastningsordning når prisene er så høye som de er nå. Akkurat i dag er de så høye at alt tyder på at den fortsetter, fortsatte han.

Tirsdag vil strømprisen i Sør-Norge sette ny årsrekord med en snittpris på 2,57 kroner per kilowattime. Aasland sier at Norge må øke kraftproduksjonen for å imøtekomme den økende etterspørselen etter strøm, og peker på at vindkraft blir viktig på lengre sikt. På noe kortere sikt mener Aasland at vindkraft på land og utbygging av vannkraft kan bidra.

– Vindkraft på land kan ha et potensial, men vi ønsker å gjøre det i samarbeid med kommunene og ikke mot kommunenes vilje. Det betyr kanskje at kommunene må sitte igjen med noe mer. Vi skal også oppgradere vannkraften, der det ligger 7–8 terawattimer i potensial. Det er ikke ubetydelig, sa Aasland.

Historisk opprydning

Tajik, som i forrige uke valgte å trekke seg fra ministerjobben som Persen nå overtar, ble rost i brede ordelag da Støre skulle introdusere de nyutnevnte statsrådene mandag ettermiddag.

– Hadia har gjennomført en historisk innsats med opprydning i arbeidslivet, sa Støre.

Han trakk fram blant annet arbeidet med å fremme retten til heltid og begrensninger for bruken av midlertidig ansatte, samt endringene for personer på arbeidsavklaringspenger.

Ingen sperrer

Tajik trakk seg som statsråd etter flere saker om pendlerboliger. I helgen trakk hun seg som nestleder i Arbeiderpartiet. På spørsmål fra pressen ville ikke Støre utelukke at Tajik kunne komme tilbake til en ledende rolle i Arbeiderpartiet eller som medlem av regjeringen.

– Det er ikke lagt ned noen sperrer med tanke på det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner, og som du vet, mener jeg Hadia har store politiske egenskaper og handlekraft, så det får tiden vise, svarte Støre på spørsmålet om det var aktuelt å la Tajik komme tilbake.

Endrer regjeringen

Flyttingen av Persen og nyutnevnelsen av Aasland endrer regjeringens sammensetning både når det gjelder fordelingen mellom kvinner og menn, og at det ikke er noen i landets regjering med minoritetsbakgrunn.

– Jeg hadde veldig gjerne ønsket at vi fortsatt hadde en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn. Det lyktes vi ikke med ved dette valget på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner, svarte Støre.