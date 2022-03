Høyesterett lar lagmannsrettens dom i Lime-saken bli stående

Ankeutvalget kom fredag fram til at ankene til begge parter i Lime-saken ikke skal fremmes i Høyesterett. Dermed blir den 1.248 sider lange dommen som ble avsagt av Borgarting lagmannsrett i fjor høst, stående, skriver Rett24.

Lagmannsretten dømte den hovedtiltalte Lime-eieren Sajjad Hussain til åtte års fengsel etter at han ble funnet skyldig i grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg i dagligvarekjeden.

Saken er ifølge Rett24 den mest omfangsrike som har vært innom det norske rettssystemet noen gang. Hovedforhandlingen i tingretten tok over et år, før retten brukte ytterligere halvannet år på å skrive dommen.

Hovedmannen i Lime-saken dømt til åtte års fengsel

Ankesaken tok nesten like lang tid, inkludert ett år til domsskriving. De 13 tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater, pluss fem aktører i aktoratet, tre bistandsadvokater og fire tolker.

Enkelte deler av Lime-saken går fremdeles i egne rettsprosesser, men med avslaget fra ankeutvalget i Høyesterett er hovedsaken nå over.

