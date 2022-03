Ekspert om strømprisen: – Kan gå opp ytterligere en krone kilowattimen

Av Anders R. Christensen/NTB

– Prisstigningen på strøm i Europa vil bli enorm. De er veldig avhengige av gass og kull i sin strømproduksjon. Spørsmålet er hvor mye det vil påvirke prisene i Norge, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som driver med analyse av energimarkedet, til NTB.

Olje- og gassprisene har mandag skutt i været etter at USA sa at de er i diskusjoner med de europeiske landene om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

Nordsjøoljen koster mandag formiddag 127 dollar fatet, som er en økning på rundt 7 prosent fra klokken 2 natt til mandag. E24 siterer samtidig Infront på at gassprisene i Europa har steget over 50 prosent til 325 euro per megawattime.

– Kan øke en krone eller mer

I og med at Norge handler strøm med Europa, påvirkes også strømprisene i Norge av prisene på kontinentet. Mandag ligger spotprisen på strøm i Sør-Norge på 2,33 kroner kilowattimen i snitt, ifølge Nord Pool. Det er det høyeste hittil i år.

Lilleholt tror strømprisene kan stige ytterligere den nærmeste tiden.

– Prisene i Sør-Norge kan gå opp ytterligere en krone eller mer. Men det er umulig å si hvor raskt og hvor høyt prisen kan gå, sier Lilleholt.

Han understreker likevel at det ikke har skjedd noen store fysiske endringer i kraftproduksjonen i Europa og gassimporten fra Russland.

– Det som prises inn nå, er frykten og usikkerheten for at noe kan skje, sier Lilleholt.

Han sier at strømprisen i Sør-Norge påvirkes av massiv eksport til det europeiske markedet.

– Norge vil trolig fortsatt eksportere mye strøm til Europa den kommende tiden. Derfor vil nok strømprisene ligge på mellom 2 og 3 kroner gjennom sommeren i Sør-Norge. Det er det som prises inn i markedet nå, sier eksperten.

– 60 til 80 øre kWt skyldes krigen

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena sier at strømprisen i Sør-Norge trolig vil øke på nytt allerede tirsdag som følge av uroen i markedet.

– Svært mye av prisøkningen vi har sett den siste tiden, kan tilskrives det som skjer i Ukraina. Man kan regne med at mellom 60 og 80 øre per kilowattime skyldes krigen, sier han.

Analytikeren mener at markedene nå priser inn en stadig større sannsynlighet for at det vil skje noe med tilbudet av kull og naturgass til Europa.

– Det kan enten være som følge av sanksjoner og motsanksjoner, eller ved at infrastruktur, som gassledninger eller jernbane som frakter kull, ødelegges, sier han.

Bekymret for neste vinter

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier at forbrukere som er bekymret for strømprisene, fremdeles kan vurdere å inngå fastprisavtaler, selv om forbruket for mange vil bli lavere når det blir varmere utover våren.

– Det er fremdeles noen strømselskaper der ute som ikke henger helt med på prisutviklingen og som har gode fastpristilbud, så hvis man ikke tåler store prissvingninger, er fastpris et godt alternativ, sier han.

Han er samtidig bekymret for hvordan prisene kan bli fram mot neste vinter dersom ikke magasinene i Sør-Norge blir fylt opp til vesentlig høyere nivåer enn de ble i fjor.

– Da vil vinteren vi har sett nå, bare være en start på utviklingene vi kan komme til å få se, sier Lilleholt.

