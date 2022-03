Venstre vil busse ukrainske flyktninger til Norge

– I stedet for at millioner av mennesker i en sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på egen hånd, bør vi i en akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktninger fra grenseområdene til Norge. Slik de hvite bussene hentet folk hjem fra et krigsherjet kontinent på slutten av andre verdenskrig, sier Raja.

Han understreker samtidig at han og Venstre er glad for at Norge nå står sammen med Europa om å gi ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse.

– Det er helt riktig og nødvendig. Det gjorde vi i forbindelse med krigen i Bosnia-Hercegovina, og flyktningstrømmen fra Kosovo, sier han.

