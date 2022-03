Til NRK sier Hero-direktør Vidar Torheim at bestillingen innebærer at de oppretter plasser for å ta imot ukrainere som kommer til landet, og har behov for en plass å være.

Plassene som er bestilt, vil fordeles ut over ulike steder i landet. Håpet er at alt er klart innen en til tre uker.

