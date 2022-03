Toppøkonom vil fjerne selskaper som bare driver med salg av strøm: – En helt unødvendig utgift

I vinter har det vært et veritabelt strømopprør i det norske folk. Her legger samfunnsøkonom Kjell Roland fram et forslag som skal spare norske husholdninger flere milliarder kroner i strømutgifter. Hans forslag er å avskaffe Norgesenergi, Fjordkraft og alle selskapene som bare driver med salg av strøm.

– I dag koster strømsalg forbrukerne mellom fem og seks milliarder kroner ekstra i året. Dette er en helt unødvendig utgift som har null samfunnsverdi, sier Roland til FriFagbevegelse.

Enklere strømsalg

Roland skrev forrige uke en kronikk i Klassekampen der han blant annet gikk inn for å organisere sluttsalget av strøm til kundene på en annen måte enn i dag, der et mylder av selskaper konkurrerer om å selge strøm. Dette mellomleddet kan kuttes ut, mener han.

– Husholdningene må spares for fremtidige prissjokk. De bør betale det kraften koster, men samtidig gis forutsigbare insentiver til energisparing, sier Kjell Roland.

Han sier SVs forslag om et eget statlig strømsalgselskap kan være en måte å gjøre det på. En annen er å overlate alt salg til nettselskapene.

I dag utgjør Norgeskraft, Fjordkraft og de andre selskapene et mellomledd mellom nettselskapene som frakter fram strømmen – og forbrukerne.

Næringspolitisk strateg

Roland (69) er tidligere administrerende direktør i Norfund og medlem av regjeringens Energikommisjon. Han har vært en av landets mest sentrale næringspolitiske strateger de siste tre tiårene og var i sin tid blant annet med på Stoltenbergs markedsretting og delprivatisering av Statoil og etableringen av Econ. I dag jobber han som konsulent og har særlig arbeidet med det grønne skiftet.

I 2020 var han blant annet med på å utarbeide en Thema-rapport om strategier for norsk kraftsektor, på oppdrag fra Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE. Dette var et innspill fra de fire selskapene til en stortingsmelding.

Brudd med Reagan og Thatcher

Roland mener vi nå ser et brudd med den nyliberale økonomiske politikken som ble skapt med Reagan og Thatcher på 80-tallet. I Norge ble det også gjennomført noen reformer, der markedstenkningen kom inn.

– Den gang trodde vi det norske kraftsystemet var ferdig utbygd. Hele energiloven ble innrettet mot effektiv drift. Markedet var ikke da et mål i seg selv, men det ble innført som et virkemiddel, sier Roland.

Et paradigmeskifte

Nå er klima det nye store, og da blir selve kraftsystemet et virkemiddel.

– Det er et paradigmeskifte. Hvis du ser på hva som må til, er det en entydig fellesnevner: Vi må produsere mer energi. Og det er ikke mulig med grønn omstilling uten ny kraft. Det er utfordringen, sier Roland.

Han mener hovedpoenget for den nye Energikommisjonen må være å se på hvilke rammebetingelser som må til for å gjøre det samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny kraft og nett.

Store muligheter

Samtidig er Norge i en utrolig heldig situasjon, i og med at vi har regulerbar vannkraft og en ubegrenset mengde med offshore vind.

– Utviklingen ute i Europa er mye mer grusom. Der skal de oppnå klimamålene, gjennom å legge ned 60–70 prosent av dagens kraftproduksjon i kull og atom og erstatte den med ikke-regulerbar sol og vind. Det er så monumentale utfordringer at vi i dag ikke vet om det i det hele tatt er mulig. Her hjemme har vi helt andre muligheter, men vi har sovet i timen litt for lenge, sier Roland.

