SV og LO med felles ferjefront

Før 2015 ble 82 prosent av ferjene bygget ved norske verft. Etter 2015 har andelen sunket til 41 prosent, og det er Tyrkia som har tatt over mange av kontraktene, skriver VG.

– Ser vi på tallene år for år, viser det at denne utviklingen har forsterket seg de siste årene, sier energi- og klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Han viser til en rapport Strategisk Ruteplan AS har utarbeidet for Norsk Industri og omtaler utviklingen som «dramatisk og alarmerende».

– Regjeringen må sørge for å stramme inn regelverket slik at norske verft får oppdragene, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Haltbrekken og Eggum mener det blant annet kan gjøres ved å stille strengere krav til HMS i anbudene og viser til at verken EØS-regelverket eller andre internasjonale regelverk er til hinder for å lage regler som gjør at norske verft kan vinne anbudene.

– Skal vi som nasjon lykkes med den grønne omstillingen, ikke minst hydrogen, som det er politisk enighet om at vi skal satse på, så må regjeringen vise handlekraft, sier Eggum

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke love nye rammevilkår, men sier at norsk maritim næring er konkurransedyktig, og at han legger til grunn at de er med i konkurransen om utrustning av det nye riksveisambandet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen