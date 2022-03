– Jeg er glad for at regjeringen følger oss på dette. Det er rett og viktig at Norge nå handler like resolutt som EU og gir kollektivt opphold til ukrainerne, sier SVs asylpolitiske talsperson Grete Wold i en epost til NTB.

– Nå håper jeg den politiske viljen vi ser i Europa, gjør at vi raskt også får på plass en solidaritetsmekanisme for å fordele flyktninger mellom landene i Europa. Denne må gjelde ukrainerne, men også andre asylsøkere i land som for eksempel Hellas, sier hun.

