Statsforvalteren opphevet byggetillatelse til gruvedrift i Hammerfest

Hammerfest kommune vedtok i oktober at anleggsarbeidet måtte stanse fram til klagen fra miljøorganisasjonene var ferdigbehandlet hos Statsforvalteren.

Nå har Statsforvalteren besluttet å oppheve vedtaket om byggetillatelse, noe Natur og Ungdom mener øker sjansen for at regjeringen stanser prosjektet.

Saken sendes dermed til Hammerfest kommune for ny behandling.

– Kommunens dårlige prosess har nå kjøpt oss et helt år ekstra med politisk arbeid for å stanse gruveprosjektet. I løpet av året forventer vi at regjeringen tar inn over seg det enorme presset på livet i fjordene og på reindrifta, og innser at vi ikke har råd til dette gruveprosjektet på toppen av alt, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Direktøren i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, sier til iFinnmark at han er overrasket over Statsforvalterens vedtak.

– Jeg må ærlig talt si at jeg ikke vet hva de har brukt et kvart år på, når konklusjonen deres er at de ikke har oversikt. Men jeg overlater den diskusjonen til Hammerfest kommune og Statsforvalteren, sier Rushfeldt.

