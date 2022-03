KrF mener Norge bør gjøre seg klar til å ta imot 20.000 ukrainere

– KrF er glad for at regjeringen har landet på å gi kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Norge har kapasitet, husrom og hjerterom, sier KrF-leder Olaug Bollestad i en epost til NTB.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ville tidligere fredag kveld ikke opplyse hvor mange ukrainske flyktningen regjeringen legger opp til å ta imot, men sa at UDI har fått beskjed om å gjøre klart for at flere tusen kommer.

Bollestad mener tallet må være på minst 20.000.

– Over en million mennesker har måttet forlate sine hjem den siste uken og legge på flukt fra de grusomme krigsangrepene fra Russland. I Norge må vi gjøre oss klare til å ta imot minst 20.000 mennesker, sier hun.

