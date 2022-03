Flertall for at Haram skal skilles ut fra Ålesund

I torsdagens folkeavstemning stemte 3.628 av 5.052 personer for at Haram skal skilles ut, mens 1.424 personer, tilsvarende litt under 30 prosent, stemte for at Haram fortsatt skal være en del av Ålesund kommune.

Det vil bli mindre justeringer i stemmetallet fredag, for eksempel blanke stemmer og noen sent innkomne brevstemmer, opplyser kommunen.

Den 17. mars skal kommunestyret i Ålesund vedta om det skal sendes en skilsmissesøknad til Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Nå har politikerne fått et klart mandat. De har spurt folket, og nå har de fått svar. Dette er en så klar beskjed som det går an å få. Når de har spurt etter råd, må de også lytte til folket, sier Harald Nordang, leder for aksjonsgruppen «Haram ut av Ålesund», til NRK.

I alt 66 prosent av de stemmeberettigede sa sin mening i folkeavstemningen. I to av fem valgkretser var det et knapt flertall for å fortsatt tilhøre Ålesund: Vatne og Tennfjord (51 prosent) og Søvik og Grytastranda (57 prosent).

– Vi har bedt folk om råd, og jeg synes folk har svart godt på det. Et veldig godt frammøte. Lokalmiljøet har engasjert seg, og rådet er tydelig: at folk i gamle Haram kommune ønsker kommunen sin tilbake, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund til kanalen.

Haram ble sammen med Sandøy, Skodje og Ørskog del av «nye» Ålesund kommune i 2020 etter at Stortinget i 2017 vedtok ny kommunereform. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lovet at staten tar regningen ved en reversering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen