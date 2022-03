Støre: Gode grunn til å gi ukrainere kollektiv beskyttelse

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

– Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget torsdag.

Han understreket at Norge skal stå klare til å bistå i flyktningsituasjonen og at vi skal ta «vår andel», men han nevnte ikke hva slags antall regjeringen ser for seg.

En nesten samlet opposisjon har krevd at flyktninger fra Ukraina må få midlertidig kollektiv beskyttelse. Bare Frp er imot å ta i bruk ordningen, som utlendingsloven åpner for.

– Det er gode grunner til å bruke ordningen, sa Støre, men la til at regjeringen avventer å ta en beslutning til det er klart hva EU vil gå inn for, og hvordan systemet skal innrettes. EUs innenriksministre mmøtes om temaet torsdag, der også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar.

– Vi må se hvilken innretning dette skal ha. Dette er en krig som blir mer og mer blodig for hver dag som går, og vi vil komme raskt tilbake med en konklusjon på dette, sa Mehl til TV 2.

[ Kommentar: Flere av oss må revurdere vår posisjon i ulike spørsmål nå, i en ny verden ]

– Forberedt på stort antall

Støre sa at Utlendingsdirektoratet og politiet er i gang med å styrke sine planverk med tanke på å ta imot et større antall.

– Stortinget må være forberedt på at et stort antall flyktninger kan bli krevende å håndtere. Men den oppgaven skal vi klare sammen, sa han.

Støre gjentok at Norge fordømmer invasjonen på det sterkeste. Krigen er et tidsskille, og det ukrainske folk kjemper en heroisk kamp, understreket han.

Saken fortsetter under videoen

Stående applaus

Statsministeren hadde invitert Ukrainas ambassadør Yurii Onischenko til å være til stede i stortingssalen for å gi uttrykk for Norges solidaritet.

– Ambassadør, ditt folk har vår fulle solidaritet, sa Støre, og det brøt ut spontan stående applaus i den fullsatte stortingssalen.

Invasjonen av Ukraina har ført til at europeiske land og Nato har samlet seg på en måte man ikke har sett før, påpekte Støre.

Han tok også opp militærøvelsen Cold Response, som holdes i siste halvdel av mars. 30.000 soldater fra 25 land deltar. Støre understreket at øvelsen er planlagt i lang tid, og ikke er en reaksjon på krigen. Likevel kan øvelsen understreke at Norge er del av Nato, påpekte han.

– Vi vet at Cold Response vil bli fulgt nøye av Russland, sa Støre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen