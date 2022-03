MDG vil ha oligark-gruppe i politiet

– Vi vet at russiske oligarker og folk som står Putin nær har enorme verdier investert i flere europeiske byer, slik som for eksempel London. Vi bør ikke være naive og tenke at dette ikke kan gjelde for norske forhold, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til NTB.

Han viser til at Biden-administrasjonen i USA har opprettet innsatsgruppen «KleptoCapture» som skal saumfare finansmarkedene på jakt etter oligark-investeringer.

– Målet er at investeringene fryses så man får stoppet at penger kan strømme inn til Russland, sier Hermstad.

Han mener Norge bør følge nøye med på arbeidet i USA, og gjøre det samme her hjemme.

– Vi må forhindre at folk som støtter og holder Putins regime gående får operere i Norge, inkludert å nyte luksusgoder i Norge. Sanksjoner må ikke ramme vanlige russere med ærlige hensikter, derfor må myndighetene skaffe seg en oversikt over hvilke konkrete personer det er snakk om, og sørge for å fryse deres eiendeler og nekte dem innreise til Norge.

Etter at Russland invaderte Ukraina har EU innført en rekke sanksjoner som også Norge har sluttet seg til. Flere russiske oligarker er ført opp på sanksjonslistene, og er blant annet forhindret fra å reise og investere i Europa.

