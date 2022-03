Kunstneren Jan Groth er død

Henie Onstad Kunstsenter skriver på sine Facebook-side at de mottok nyheten om Groths bortgang onsdag.

Der takker de kunstneren for alt han har gitt senteret, blant annet gjennom flere utstillinger – og at den evige tilstedeværelsen i samlingene gir glede.

Groth kom fra Stavanger.

Karin Hellandsjø, som er kunsthistoriker og tidligere museumsleder ved Henie Onstad Kunstsenter, sier til NRK at det er en bauta som nå har gått bort.

– En av våre største kunstnere og en bauta har gått bort. Det er svært trist, men han var syk lenge, så det var godt at han endelig fikk fred, sier Hellandsjø.

Groths arbeid er representert i museer og samlinger verden over, blant annet Museum of Modern Art i New York og Centre Georges-Pompidou i Paris, i tillegg til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, og Henie Onstad Kunstsenter.

I 2002 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Samme år fikk Groth Anders Jahrens Kulturpris.