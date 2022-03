Huitfeldt utelukker ikke flere norske våpenforsendelser

– Jeg utelukker ingenting, og regjeringen har sagt at vi fortløpende vurderer hva som er hensiktsmessig å sende til Ukraina. Samtidig er det slik at vi har hatt en veldig restriktiv linje når det gjelder å sende våpen til land i krig, og det kommer fremdeles til å være humanitær bistand som blir det viktigste framover, sier hun til Klassekampen.

Hun er ikke enig i at det å sende våpen til Ukraina gjør at Norge er å regne som en stat som er i krig med Russland og dermed risikerer at Russland gjengjelder med militære angrep mot Norge.

– Terskelen for å bli en medkriger er mye høyere enn det noen forskere har lagt til grunn, sier hun. Hun er også uenig i at Norges bidrag bidrar til å eskalere konflikten.

[ Forsvaret har spikret metode for forsendelse av våpen til Ukraina ]

– Nå er ukrainerne utsatt for en invasjon og en angrepskrig. Å ikke skulle be dem om å yte motstand mot den russiske aggresjonen, det er ikke mulig. De har rett til å forsvare seg, understreker hun.

Torsdag sendes 2.000 panserbrytende raketter av typen M72 ut av Norge og til Ukraina.

