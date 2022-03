Venstre: Riktig avgjørelse av Tajik

– Venstre har forståelse for avgjørelsen Hadia Tajik har tatt. Det er riktig avgjørelse, selv om det er en tung beslutning å ta. Så har vi sammen en felles jobb med å gjenreise tilliten til norske politikere – den må vi ta på alvor og medvirke til i tiden fremover, sier Bjørlo i en epost til NTB.

Hadia Tajik sa på onsdagens pressekonferanse at hun er lei seg for pendlerboligsaken, og at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister. Hun fortsetter likevel som Ap-nestleder.

