Støres grønne industri-ideer: – Vi har en «å gjøre»-liste

Tirsdag besøkte han hydrogenmotorfabrikken Teco 2030 sitt fabrikklokale i Narvik. Lokalet tilhørte tidligere Rec Solar som flyttet produksjonen sin til Asia. Selskapet, som satser på brenselceller eller såkalte hydrogenmotorer til skip, har som mål å ha 500 ansatte innen få år.

– Nå skal vi reise kjerringa, og nå skal vi lage morgendagens motor for maritim industri. Vi skal lage den i Norge. For oss å være her – logistikk, isfri havn, jernbanen rett der borte, den billigste strømmen, det er bare bra. Markedet er hele verden, sa konsernleder Tore Enger i Teco 2030 ASA til statsministeren da han fikk en innføring i prosjektet.

Teco 2030 har til nå på egen hånd reist omkring 250 millioner kroner, og Enger opplyser at de er 100 millioner kroner unna å kunne sikre den resterende veksten gjennom driften. Ifølge egne anslag må det være investert mellom 900 millioner kroner og 1 milliard kroner før 2030.

– «Å gjøre-liste» også på vår side

Hittil har også prosjektet fått 50 millioner kroner fra Innovasjon Norge og 15,6 millioner kroner fra Enova, samt støtte fra Forskningsrådet til å igangsette en forstudie. Det er også bestilt en havnebåt til Narvik Havn som skal benytte teknologien.

– Det er mange interessante ting vi kan bidra med her. Enova og Innovasjon Norge ønsker vi å gjøre enda mer tilgjengelig og relevante for det grønne næringsskiftet og næringspolitikken. Ett skritt lenger enn det er å gå inn å se på hva de gjør på universitetet, hva gjør vi på videregående skoler og på kommunenes planlegging for disse nye energibærerne, sier statsminister Støre til NTB.

– Så det er masse ideer som kommer ut av dette, hvor jeg tenker at vi har en slik «å gjøre»-liste også på vår side, legger han til.

Attraktiv region

Statsministeren mener at det man driver med i Narvik, passer godt inn i regjeringens grønne industriplan på flere måter: Teknologien kan kutte utslipp i ferge- og nærskipstrafikken, det passer med regjeringens ambisjon om muligheter for internasjonal satsing, og det skjer i nord.

– Det bekrefter at Nord-Norge er en attraktiv region. Mye av det man hører her, hører man også i Mo i Rana, i Berlevåg. Jeg tror at en del av nordområdesatsingen som regjeringen er opptatt av, passer veldig godt inn her.

Potensialet er det i hvert fall ikke noe å si på, mener Teco-sjef Enger. Han trekker også fram at det i dag er rundt 100.000 flytende enheter på verdenshavene, og alle disse må gjøre noe med utslippet sitt i året som kommer. Det er et marked som er så stort, sier han.

– Vi skal kunne eksportere for halvannen milliard i 2024. Vi blir en betydelig bedrift her oppe. Det er ekstremt mange redere som sitter og lurer på hva de skal gjøre.

NHO: – Tempoet må opp

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, sier dette er positive signaler fra statsminister Støre og regjeringen, men at tempo må opp.

– Næringslivet er godt i gang med omstillingen. Det trengs tydelige tidsplaner og virkemidler for offentlig-privat samarbeid for å utvikle grønne industrielle forretningsområder som havvind, batterier, hydrogen, maritim næring, mineraler og kraftsystemoptimalisering. Også biobaserte verdikjeder har et stort potensial som må utnyttes, sier Hauglie.

