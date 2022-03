Rødt fortsetter framgangen i to nye partimålinger – SV faller klart

På meningsmålingen som er tatt opp av Ipsos for Dagbladet før Russland invaderte Ukraina, får Rødt 8,1 prosents oppslutning, det samme som SV. Sp ender på 8 prosent.

Rødt henter særlig stemmer fra SV og MDG, samt fra velgere som vanligvis ikke stemmer og fra unge, skriver Dagbladet.

Oppslutningen til Rødt er en framgang på 2 prosentpoeng sammenlignet med januarmålingen for avisen, mens Sp går tilbake med 2,3 prosentpoeng og SV faller med 1,8 prosentpoeng.

Ap mest fram

Høyre er landets største parti med en oppslutning på 26,8 prosent, fram 2,4 prosentpoeng, og Arbeiderpartiet det nest største med 25,5 prosent – pluss 3,2 prosentpoeng og dermed det partiet som går mest fram fra januar.

Oppslutningen for de andre partiene (med endringen fra januar i parentes): Frp 10,5 (-2,1), Venstre 4,7 (+1,3), MDG 2,8 (+0,4), KrF 2,7 (-0,6) og andre partier 2,9 (-0,6).

Feilmarginen på målingen er +/- 1,5 til 3,3 prosentpoeng.

Forbi SV

I NRK og Aftenpostens februarmåling gjør Rødt det også godt og går forbi SV.

I målingen får Rødt en oppslutning på 8,9 prosent etter en oppgang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling. SV faller med 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 7,9 og blir lillebror på venstresiden.

SVs nedgang er den eneste som er utenfor feilmarginen i en ellers stabil måling.

– Kanskje skyldes dette at SV havner i skyggen av andre saker, kanskje skyldes det at Rødt har lyktes bedre i opposisjonsrollen. SV er tross alt tettere knyttet til regjeringen, sier Johannes Bergh, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning til NRK.

Høyre størst tross nedgang

Høyre er fortsatt landets største parti tross en nedgang på 1,3 prosentpoeng til 24,9 prosent. Arbeiderpartiet går fram 2,6 prosentpoeng til 22,6 prosent.

Hele målingen: Rødt 8,9 (+0,6), SV 7,9 (-2,5), Ap 22,6 (+2,6), Sp 9,1 (+0,4), MDG 3,4 (+0,1), KrF 4,2 (+0,6), V 4,3 (+0,5), H 24,9 (-1,3), Frp 10,9 (-1,3).

Målingen er utført av Norstat mellom 22. og 28. februar. 956 personer er blitt spurt om partipreferanse og feilmarginen oppgis å være mellom 1,4 til 3,3 prosentpoeng.

