Aps partisekretær: – Har full tillit til Tajik

– Jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med henne, både som nestleder og i stortingsgruppa, sa Stenseng på spørsmål om Tajik fremdeles bør ha tillit som nestleder, ifølge VG og NRK.

Stenseng beskriver det som «trist» at Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister, samtidig som hun uttrykker full forståelse for avgangen.

Dermed legger Stenseng seg på partileder Jonas Gahr Støres linje. Støre sa tidligere onsdag at han støtter Tajiks beslutning om å gå av som statsråd, men at han mener hun kan fortsette som nestleder for partiet.

Flere Ap-profiler, deriblant stortingsrepresentant May Britt Lagesen fra Nord-Trøndelag, ba onsdag Tajik om å gå av også som nestleder.

