Zelenskyj til EU: – Vis at dere står med oss

Den ukrainske presidenten var med på video fra Kyiv da EU-parlamentet tirsdag holdt en ekstraordinær sesjon i Brussel for å diskutere situasjonen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal hilse dere, begynte Zelenskyj.

– Jeg kan ikke si god morgen, god dag eller god kveld. For dette er ikke noen god dag for alle. For noen er det deres siste dag, sa han.

Presidenten fortalte videre at han ikke ville lese opp noen tale fra et ark.

– Papirenes tid er forbi i landet vårt. Nå handler det om den harde virkeligheten, om liv og død, sa Zelenskyj.

– Vi gir våre beste, våre sterkeste, våre mest verdifulle mennesker.

I appellen trakk Zelenskyj også fram hvordan Frihetsplassen i Kharkiv tirsdag morgen var blitt truffet av to kryssermissiler, med titalls drepte som resultat.

– Det er frihetens pris, sa Zelenskyj.

– Ingen kommer til landet vårt for å forsvare vår frihet. Men fra nå av skal alle torg i alle byer i landet vårt hete Frihetsplassen. Ingen skal knekke oss. Vi er sterke. Vi er ukrainere.

Presidenten kom samtidig med en advarsel til EU:

– Uten dere står Ukraina alene. Vi har bevist vår styrke. Vi har vist at vi minst er det samme som dere, sa han.

– Så vis at dere står med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere.

