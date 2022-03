Venstre fremmet stortingsforslag om å utvide abortretten

I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort i svangerskapets 12 første uker, mens det er mulig å søke om å få tillatelse fra en nemnd om å få ta abort etter dette.

Venstre-leder Guri Melby viser til at de fleste som søker om abort mellom uke 12 og 18, får det innvilget.

– Likevel må de søke om tillatelse, gjennom en nemnd. Det er et byråkratisk hinder som drar ut en ofte vanskelig prosess for kvinnen, sier Melby.

Arbeiderpartiet er blant partiene som i praksis ønsker å utvide abortretten til uke 18, men har i regjeringsplattformen med Senterpartiet gått inn for en utredning av nemndene først. Dersom de to partiene ikke blir enige, er det åpnet for at Ap og Sp kan stemme for hvert sitt syn i behandlingen i Stortinget.

