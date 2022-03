Ukraina-krigen utløser ny debatt om økte budsjetter til Forsvaret

– Det er viktig nå at alle partiene står samlet, ikke viser splittelse utad, men tar diskusjonen innad. Vi støtter regjeringens linje, sier Frps forsvarspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, til Vårt Land.

Men både han og politikere fra Ap og Høyre mener at bevilgningene til Forsvaret nå må økes.

– Det er ingen tvil om at vi må prioritere forsvaret. Målet om bruke to prosent av BNP på forsvaret blir enda viktigere nå, sier Ap-medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust.

Han får støtte av Høyres Hårek Elvenes, som peker på at landets sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver.

Venstre-leder og talsperson i forsvarssaker, Guri Melby, åpner for å øke farten på arbeidet med en helt ny langtidsplan, mens SV-leder Audun Lysbakken understreker at SV lenge har gått inn for et sterkt nasjonalt forsvar.

Sps Bengt Fasteraune sier at Norge nå bør ta et større ansvar for det å være en del av Natos nordre flanke og mener man må se på en mer effektiv bruk av forsvarsmidlene.

Flere av forsvarspolitikerne peker også på at den nye situasjonen gjør arbeidet til Forsvarskommisjonen, som ble oppnevnt like før jul, svært viktig.

