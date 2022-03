UD ber nordmenn i Russland registrere seg

Slik skal UD kunne nå nordmenn med viktige meldinger, skriver de i en pressemelding.

Siden søndag har det vært frarådet å reise til Russland. Nå jobber regjeringen med å få oversikt over antall nordmenn i landet.

Bakgrunnen er den russiske invasjonen av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. Mange land, inkludert Norge, har stengt luftrommet for russiske fly, og Russland har svart med å stenge sitt luftrom for disse landenes fly. Derfor kan det være vanskelig å forlate Russland, og UD anbefaler at norske reisende finner alternative utreisemuligheter.

I tillegg ber de om at man sjekker at visum er gyldig og kontakter forsikringsselskapet.

