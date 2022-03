Støre tok imot nye overvåkingsfly: – Helt avgjørende for vår sikkerhet

Av Oda Ertesvåg/NTB og Anders R. Christensen/NTB

– P8 er en formidabel plattform for å overvåke våre havområder. En helt ny og styrket kapasitet som gir norske og allierte sivile og militære myndigheter et bedre grunnlag for å forstå og til å fatte beslutninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en tale på Evenes flystasjon tirsdag.

Talen ble holdt under markeringen for mottak av Forsvarets nye overvåkingsfly P-8A Poseidon, der også forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og sjef for luftforsvaret Rolf Folland var til stede.

– Avgjørende for vår sikkerhet

Norge inngikk i 2017 avtale om anskaffelse av fem P-8-fly fra amerikanske myndigheter, og Forsvarsmateriell skal fram mot 2025 levere alle fem sammen med nødvendig utrustning til Forsvaret. Allerede i løpet av 2023 er planen at de nye flyene skal ta over oppgavene som P-3 Orion har hatt i over 60 år ut fra Andøya.

De nye maritime overvåkingsflyene skal overvåke Norges enorme havområder i årene som kommer.

– Overvåkingsflyet er en viktig del av regjeringens mål om å styrke forsvarsevnen i Nord-Norge. Den er ikke vedtatt på grunn av det som skjer i Europa i dag, men som en lang linje i hvordan vi er moderne øyne og ører i nord, sa Støre under markeringen tirsdag.

Støre påpekte at de nye flyene er viktige for beredskapen i nord, og vil hente inn informasjon om militær aktivitet i Norges nærområder.

– Det er helt avgjørende for vår sikkerhet og for sikkerheten til våre allierte i Nato, sa han.

Basert på sivilt Boeing-fly

Norge er et av åtte land som har valgt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly.

Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderinger og tilpasninger for militær bruk. Flyene gjør det også lettere å oppdage ubåter.

