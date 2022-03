Kjøring i amfetaminrus sidestilles med alkoholrus

Gjennom en endring i forskriften som fastslår grensene for hva som er lov av bedøvende midler i kombinasjon med kjøring på veiene, er det fra 1. mars også satt grenser for det sentralstimulerende stoffet amfetamin.

– Bare i 2020 ble det registrert over 10.000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Særlig vet vi at mange blir tatt for kjøring i amfetaminrus, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I den reviderte forskriften er det satt grenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille og med tilsvarende straffeutmåling som for kjøring under alkoholpåvirkning.

