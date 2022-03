Hadia Tajik med nye svar i pendlerboligsak

– Jeg er veldig lei meg for at jeg har skuffet folk, for jeg er veldig opptatt av å være skikkelig og redelig, sier Tajik til VG.

I et nytt intervju med avisen gir arbeids- og inkluderingsministeren svar på flere spørsmål om omstendighetene rundt at hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av.

Tajik har tidligere forklart at hun i stedet bodde hjemme hos foreldrene og bidro med å betale utgifter hos dem, noe som også ville kunne gitt skattefritak. Dette har hun ikke dokumentasjon på, men hun kommer nå med anslag på summen.

– Mitt beste anslag er at det er snakk om noen tusenlapper i måneden, og at det i perioder har vært mer enn dette og i perioder har vært mindre enn dette. Det dreier seg om løpende utgifter og utstyr til hjemmet, sier Tajik.

Tajik sier at hun har snakket med foreldrene sine, og at de husker det samme som henne. Ap-nestlederen forteller at hun har ringt banken sin, og at hun der ikke kan få bankkontooverføringer så langt tilbake i tid.

Hun har tidligere varslet at hun vil tilbakebetale skatt som hun har fått fritak for i denne perioden, og har nå kommet fram til at hun vil betale 199.408 kroner.

– Det er summen fordelsbeskatningen av pendlerboligen ville utgjort, sier Tajik til VG.

