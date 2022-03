– Tilstanden verden er i nå er noe vi har arvet. Ikke opprettet. Generasjonene før meg har tatt naturen for gitt. De har brukt den som et kredittkort uten grense. Vel vitende i lang tid at kostnadene og konsekvensene ville innhente oss etter hvert, forkynte Isa Maline Isene (29).

– Resultatet er at vi står overfor tre planetariske kriser samtidig. Tap av biologisk mangfold, økt forurensning og global oppvarming. Vi er ikke lenger i tvil. De er alle drevet av menneskelig aktivitet. Vår aktivitet, fortsatte Isene.

I motsetning til andre land, som lot sine til dels godt voksne miljøministre holde innlegg, var det altså ungdomsdelegaten som talte på vegne av Norge.

En fjerdedel av befolkningen

– Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er president for FNs femte miljøforsamling, og han syntes det var mest ryddig å ikke blande de to rollene, så derfor fikk jeg lov til å holde Norges innlegg, forklarer Isene.

Hun har deltatt under miljøforsamlingen i Nairobi i Kenya i kraft av å være styreleder i LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hennes innlegg bar da også preg av det, og også av en viss frustrasjon over tingenes tilstand.

– Mens ungdom utgjør en fjerdedel av befolkningen, er vi underrepresentert i alle prosesser som angår oss. Det er ikke mulig å oppnå langvarige beslutninger uten å inkludere en så stor gruppe mennesker, påpekte Isene mens verdens land lyttet.

Hun manet også til handling, etter mange tiår med altfor små framskritt i arbeidet med å redde planeten fra de voksende krisene.

– Det er en økende følelse av at det haster, over hele verden. Dette gjelder spesielt for den unge generasjonen. Vi hever stemmene våre stadig høyere. Fordi planetens grense er grensen for vår eksistens.

Vil føle det på kroppen

– LNUs perspektiv er generasjonsperspektivet, utdyper Isene til Dagsavisen.

– Vi skal leve lengst med beslutningene som fattes nå. Spesielt viktig er beslutningene som gjelder miljø og klima, for de vil vi føle på kroppen.

– I forbindelse med møtet i Nairobi har det vært mye snakk om en internasjonal plastavtale for å komme plastforsøplingen til livs. Hva tenker du om muligheten for en slik avtale?

– Nå virker det veldig lovende, etter at også India har lagt seg på en linje som innebærer en bindende avtale. Antakelig blir dette banket gjennom onsdag. Historisk sett vil det være veldig kult, svarer Isene.

– Et juridisk bindende instrument om plastforurensning vil ikke bare være den mest effektive løsningen på lang sikt. Det vil også bevise at UNEA (FNs miljøforsamling, journ. anmrk.) er et effektivt organ som gjør det mulig å løse presserende globale miljøproblemer, påpekte Isene under sitt innlegg for miljøforsamlingen.

– Trenger også Russland

– Også andre saker har vært tema under miljøforsamlingen i Nairobi, som naturbaserte løsninger på miljøproblemer og kjemikalier. Hvordan har du opplevd dette møtet som helhet?

– Møtet startet dårlig med Russlands invasjon av Ukraina, noe som ikke akkurat styrker det internasjonale samarbeidet, svarer Isene.

– Likevel har vi greid å snakke om miljø, og det er positivt. Litt av diskusjonen har gått på hvilken rolle Russland skal ha, men vi trenger også Russland for å få velfungerende internasjonale miljøavtaler.

– Har Russland og Ukraina delegater til stede under møtet i Nairobi?

– Delegater fra Ukraina har jeg ikke sett, men russiske delegater er det her. De har vært mest opptatt av å snakke om miljø.

