Norge sperrer ikke luftrommet for russiske fly – tillater at norsk ammunisjon videreselges

Søndag formiddag ble det kjent at Danmark vil sperre luftrommet for russiske fly. Det vil også Finland, Tyskland, Storbritannia og en rekke østeuropeiske land. SVT melder at også Sverige vil stenge luftrommet for russiske fly

Norge vil inntil videre ikke gjøre det samme, opplyser pressevakt i UD, Wera Helstrøm, til Dagbladet.

– Norge vil slutte seg til EUs omfattende sanksjonspakke mot Russland. Sperring av luftrom for russiske fly er inntil videre ikke en del av EU-sanksjonene, selv om noen europeiske land på egen hånd har gått til dette skrittet, sier Helstrøm.

– Vi følger situasjonen og vurderer dette fortløpende i tett dialog med våre europeiske partnere, legger hun til.

Norskprodusert ammunisjon kan selges videre til Ukraina

Norge tillater at ammunisjon som er produsert her i landet, kan videreeksporteres til Ukraina, opplyser Utenriksdepartementet til VG.

Det er gitt en slik tillatelse etter eksportregelverket, melder avisa.

Dette gjelder land som har kjøpt ammunisjon produsert i Norge.

Et stortingsvedtak fra 1959 slår fast at «Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig».

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste lørdag kveld at Norge vurderer å sende militært utstyr til Ukraina. Det er ikke snakk om skarpe våpen, men annet militært utstyr som Ukraina kan ha bruk for, opplyste han.

– Vi vil gå gjennom de listene Ukraina har gitt oss av forsvarsmateriell de trenger, og vi vil se om det er noe Norge kan bidra med av det, sa Støre.

Han opplyste at det dreier seg om vester, hjelmer og lignende type materiell.

