Støre: Tydelig at Russland møter betydelig motstand

– Det er harde kamper mange steder i Ukraina og tydelig at Russland møter betydelig motstand. Ukrainerne er helt åpenbart klare for å kjempe for landet sitt og det gjør dypt inntrykk å følge time for time, sier Støre under fredagens pressekonferanse om krigen.

Statsministeren trakk fram at det er tap på begge sider og en strøm av flyktninger vestover.

Trusselbildet i Norge er imidlertid ikke endret, understreket Støre.

– Vi er Natos øyne og øre i Nord, og vi forventer at Russland øker beskyttelsestiltakene også i Nord, men det er ingen endring i bildet vi har observert, sier han.

