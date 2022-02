Russer i Norge: – Vi må ikke skli mot aggresjon

KIRKENES (Dagsavisen): Skam og frykt. Det er det Evgenij Goman først og fremst føler på etter Russlands invasjon av Ukraina denne uka.

– Det som skjer nå, med Putin som angriper Ukraina, et selvstendig land, er opprørende, sier Goman.

Goman er produsent, regissør og teaterdirektør. Han er opprinnelig fra Murmansk nord i Russland, men flyttet nylig til Norge med familien for å jobbe som produsent i kollektivet Pikene på Broen.

Dagsavisen møter ham i Kirkenes, der han jobber med kunstfestivalen Barents Spektakel. Dagen etter en storslått åpningsseremoni, som Goman produserte, kom nyheten om at Russland invaderte Ukraina.

Goman kjenner noen som støtter angrepet, men sier de fleste han kjenner, mange av dem kunstnere, er opprørte og har rett og slett bare ikke ord for å beskrive det de føler. Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor noen støtter det som skjer.

– Jeg kan bare spekulere på at det er propaganda og mangel på ettertanke. For noen er det en gunstig holdning, jeg vet at det er politikere som bare vil beholde sin posisjon. Jeg tror denne følelsen av frykt har kommet med årene i Russland, sier han.

Han er selv litt redd for å si det han mener om invasjonen.

– Men jeg innså i går at jeg ikke ikke kan gjøre det. Det er en risiko, men jeg kan ikke gjøre det på andre måter.

Geopolitikk og kultur

Samtidig som verdens øyne er rettet mot krigen i Ukraina, er Kirkenes denne uka vertskap for to store konferanser. Den første var Kirkeneskonferansen, der blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok. Den andre er den 18. utgaven av Barents Spektakel.

Begge hadde allerede geopolitikk på agendaen, blant annet med debatten «Kan Ukraina-konflikten bli farlig for Nord-Norge?» torsdag ettermiddag. Alt ble bare enda mer aktualisert etter invasjonen, også programposter som ikke egentlig handlet om Ukraina og krigen.

Humorshowet torsdag er et eksempel på det. Etter en dag med stadige nyheter om krig, var det anspent stemning blant publikum, forteller Goman.

– Du kunne kjenne spenningen i lufta. Så kom det en komiker og slo en vist om den russiske hæren som invaderer Kirkenes. Det er en gammel vits, og han bare testet den på folk. Han sa at Kirkenes ikke engang ville merke det, det er så mange russere her. Litt etter litt kunne vi se at folk begynte å le.

En annen standup-rutine fulgte, og stemningen ble bedre og bedre. De snakket også med den kjente russiske skuespilleren og TV-verten Tatyana Lazareva, som var i Kyiv som dommer i en humorfestival.

– Hun sa at selv nå i Kyiv, tross det forferdelige som skjer, prøver folk å finne rom for å le. Jeg synes det er så viktig, at vi fortsetter å holde disse hverdagslige følelsene i live. Vi må ikke skli mot aggresjon, sier Goman.

Demonstrerte mot Putin

Fredag møtte et knippe mennesker opp foran det russiske generalkonsulatet i Kirkenes for å demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina. Med seg hadde de plakater med ukrainske flagg, men også plakater med beskjed om at krigen må stanses.

Demonstrasjonen foran det russiske generalkonsulatet i Kirkenes fredag. (Privat )

Blant dem var Mykhailo Kozachenko. Han er opprinnelig fra Ukraina, men har bodd i Norge i 12 år. Ukraina er ingen aggressiv stat, sier han til Dagsavisen.

– Vi ville aldri angripe noen. Det er en demokratisk nasjon og en fredelig nasjon. Vi er et demokratisk samfunn som har hatt en veldig god demokratisk utvikling de siste årene. Vi har sett mot EU, og vi har hatt mange reformer og økonomien begynte å bli bedre de siste årene. Nå får vi et angrep mot oss som er helt ubegrunnet.

Kringsatt av Russland

Kozachenko er født på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Han har bodd sentralt i Ukraina, og seinere hos faren nordøst i landet i byen Romny, rundt 140 kilometer fra den russiske grensa.

Han har fortsatt både mor og far, søskenbarn og venner som bor i Ukraina. Faren sier det er rolig der han bor, men han bor i utkanten av byen. Men bare noen timer før Dagsavisen snakker med Kozachenko fikk han beskjed om at byen skal være omringet av russiske styrker.

– Jeg er bare sjokkert og nedslått. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er bare det jeg tenker på. Det eneste vi kan gjøre nå, er å samles. Det er i alle fall bedre enn å sitte hjemme og se på nyheter. Og vi kan snakke med journalister, som deg.

Oleksii Tsapok (t.v.) og Mykhailo Kozachenko demonstrerte i Kirkenes. (Ines Margot Zander)

Med på demonstrasjonen var også landsmannen Oleksii Tsapok, som har bodd i Norge i seks år.

– Jeg vil at hele verden skal prøve å gjøre noe med Putin, så denne krigen stopper. Jeg vil be folk å sende hjelp til Ukraina. Vi trenger det nå, som vi står overfor Russland. Dette skjer ikke bare i Ukraina, det skjer i hele Europa, sier han.

Også Tsapok er fra Nordøst-Ukraina. På hjemstedet hans har det ikke vært noe bombing så langt, men han sier det er en farlig situasjon.

– Jeg har mange venner som er i militæret nå. Jeg vet ikke om noen er drept. Men jeg håper alle overlever.

Ukrainas president har utstedt et dekret for full mobilisering av vernepliktige og reservister, og menn mellom 18 og 60 år får ikke forlate landet.

– Vi trenger ikke krig

Det er også holdt demonstrasjoner mot krigen i flere russiske byer. Bare i Moskva skal flere enn 600 mennesker ha blitt pågrepet torsdag, skriver The New York Times. Avisa viser til OVD Info, en rettighetsgruppe som teller pågrepne. Flere russiske offentlige personer og kjendiser har gått ut mot angrepet, blant dem rapperen Oxxxymiron, også kjent som Miron Fyodrov.

– Jeg vet at folk flest i Russland er mot denne krigen, og jeg er trygg på at jo flere som snakker om sin faktiske holdning til den, jo fortere kan vi få stanset denne terroren, sa han.

Selv om mange russere har gitt Putin ære for å ha løftet landet ut av usikkerheten som fulgte på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall, er det flere som ikke ser med blide øyne på dagens lederskap.

– Det vil ikke komme noe godt ut av dette. Vi trenger ikke krig, vi må klare å komme enighet, sier 36 år gamle Dmitry til den engelskspråklige avisa The Moscow Times.

Avisa snakket med flere på gata i Moskva torsdag. Noen uttrykker sjokk og forferdelse og sier de ikke skjønner hvorfor det skjer. Det er også dem som ikke er uenige med framferden, mens andre retter og blikket mot USA.

Samarbeid på tvers

I Sør-Varanger går grensa mellom Norge og Russland, og rundt et kvarter unna Kirkenes med bil er grenseovergangen Storskog.

Samarbeid på tvers av grensa har vært sentralt lenge, og både tidligere ordfører Rune Rafaelsen og nåværende ordfører Lena Norum Bergeng har overfor Dagsavisen snakket om betydningen av kontakten med innbyggerne på den andre sida av grensa.

– Vi fordømmer det som skjer, men vi fordømmer ikke det russiske folket. Det er det utrolig viktig for meg å få fram. 10 prosent av innbyggerne våre er russiske. Det er naboene våre, det er venner, familie og kolleger. For meg er det viktigere enn noen gang å opprettholde folk-til-folk samarbeidet og dialogen over grensa, sa Bergeng torsdag.

Samarbeidet på tvers av grensa er utrolig viktig, understreker Evgenij Goman. Barents Spektakel varter opp med samtidskunst og musikk, teater og performance, litteratur og andre debatter. Tidligere år har flere tatt turen over grensa fra Russland, både kunstnere og frivillige, men på grunn av koronapandemien er ikke det så enkelt i år.

Løsningen har vært å ta med seg noe videre fra fjorårets digitale festival. I tillegg til Kirkenes har de såkalte satellitter med lokale digitale arrangementer i flere byer i Russland: St. Petersburg, Petrozavodsk, Nikel og Murmansk er alle vertskap for ulike arrangementer.

Alt starter og slutter med kultur. Det hender det at mennesker i maktposisjonen glemmer, sier Goman.

– Det som skjer mellom Norge og Russland i nord er et strålende eksempel på internasjonal politikk i verden. Jeg mener kultur kanskje har spilt den viktigste rollen i det samarbeidet, det flotte forholdet vi har.

– Jeg elsker det russiske folk

Før han flyttet til Norge var Goman kulturminister i Murmansk. Offisielt hadde han jobben i åtte måneder, uoffisielt i halvannet år. Før det jobbet han i flere år med ungdomspolitikk, blant annet med kultur og informasjon. Det har gitt ham år med erfaring i det russiske politiske systemet.

For å forklare russisk politikk sier han at det er et skille mellom menneskene som sitter med makta, og folket. De skjønner ikke hverandre, og det er et forhold som går ovenfra og ned, mener han.

Savnet av teater ble etter hvert for stort, og det var en av grunnene til at Goman ga seg som kulturminister. Han sier selv at han levde som en lykkelig uavhengig kunstner i Russland, før han så jobbutlysningen i Norge.

Han støtter ikke dagens politiske lederskap, men snakker fortsatt varmt om hjemlandet. Kulturtilbudet, med kulturhus i nesten alle småbyer, er veldig bra, men Goman trekker særlig fram folket.

– Jeg har snakket om Russland med mange følelser. Jeg har sagt en del ting som kanskje kan tolkes i en bestemt retning. Som at jeg mener at Russland er et fascistisk land. Det mener jeg ikke. Jeg er russer og jeg elsker det russiske folk og landet. Det er bare myndighetene jeg ikke er enig med.

Evgenij Goman vil understreke at selv om han ikke støtter den russiske regjeringen, elsker han fortsatt hjemlandet sitt. (Ksenia Novikova/Barentssekretariatet)

