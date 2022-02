Nå skal kloakken koronatestes

Avløpsvannet kan også gi svar på hva slags variant det er snakk om, opplyser fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til P4.

FHI jobber nå med å finne et laboratorium som kan gjøre analyser av avløpsvann rundt om i landet.

– Det er mest realistisk å sjekke dette ut i områder hvor vi har sett at man tidligst får ny smitte, sier Forland.

Oslo og andre store byer, eller avløpsvann fra flyplasser, er mest aktuelt.

I Sverige har forskere holdt på med et lignende prosjekt i over et år. Der testes kloakken i Stockholm, Göteborg og Malmö.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen