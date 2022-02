80 har forlatt Ap etter Innlandet-vedtak

I tillegg til omtrent 80 utmeldinger, har det vært rundt 10 innmeldinger, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

– Vi skal ha stor forståelse og respekt for at folk er uenige. Debatten om Innlandet har skapt splittelse og uenighet, sier hun.

Stenseng legger til at det lenge har vært en krevende debatt i Ap om fylkesreformen som partiet stemte imot.

[ Innlandet blir ikke delt, men er fortsatt splittet ]

Onsdag var Ap avgjørende da fylkestinget i Innlandet gikk for å videreføre det sammenslåtte fylket, til tross for et knapt flertall for deling i en folkeavstemning om saken. Vedtaket i Aps representantskap i Innlandet om å si nei til oppdeling av fylket, ble fattet med 52 mot 50 stemmer. I fylkestinget stemte 34 av 57 representanter for å bevare Innlandet. 23 stemte imot.

Arbeiderpartiet var i utgangspunktet også mot folkeavstemningen, der 51 prosent stemte for deling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen