Oslo rådhus og bygninger over hele verden i ukrainske farger

– Vi gjør dette som en liten, men symbolsk handling i solidaritet med folket i Ukraina. Tankene mine går til alle menneskene som lever i frykt og fare i Ukraina nå, og deres familie og venner både i Oslo og andre steder i verden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– At vi i 2022 har en makthaver som invaderer et annet land med mål om å erstatte den lovlig valgte regjeringen, er avskyelig. Vi i Oslo står selvsagt klare til å yte all den hjelp vi kan. Vi gjør nå Oslo klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Det er også avgjørende at vi har solidaritet med og gjør det vi kan for å hjelpe de millionene av mennesker som blir igjen i landet, sier byrådslederen.

Flere andre byer har markert solidaritet med Ukraina på samme måte. I Berlin ble Brandenburger Tor lyssatt onsdag kveld, i Paris rådhuset og i USA Empire State Building i New York.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!