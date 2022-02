Kommuner har tusenvis av urørte vaksinedoser på lager

Siden vaksinasjonen startet 1. februar, har kun 77 av 11.903 barn i Bærum i aldersgruppen 5–11 år blitt vaksinert, som tilsvarer 0,6 prosent. I Asker har 97 av 8.531 barn i samme aldersgruppe fått vaksinen, skriver Budstikka.

Rita Danese, leder for vaksinasjonsklinikken i Bærum, sier til avisa at hun tror den høye smitten blant de yngste, samt at FHI kun anbefalte vaksinering av små barn med alvorlige underliggende sykdommer, kan ha ført til det lave vaksinasjonstallet.

Bærum fikk 4.000 vaksinedoser til barn, mens Asker mottok 1.000 doser fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vaksinene kan ikke brukes på andre aldersgrupper.

FHI opplyser at man i Norge har bestilt 800.000 barnedoser, mens kun i overkant av 5.000 barn har fått vaksinen.

