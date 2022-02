Tajik betaler ekstra skatt for å rydde opp i pendlerbolig-saken

Innbetalingen skjer gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen, opplyser hun.

– Jeg har kontaktet Skatteetaten for å varsle innbetalingen og bedt skatteadvokat Einar Harboe gjøre en beregning av hva skattefordelen for årene 2006–2010 utgjør. Dette kommer jeg til å betale inn, skriver hun.

Det skjer etter at VG søndag skrev at Tajik endret opplysninger da hun fikk skattefri pendlerbolig fra SMK i 2006.

Skattejurist Cecilie Amdahl anslår overfor samme avis at Tajik kan måtte betale rundt 180.000 i skatt for fordelen hun har fått.

Endret opplysninger til SMK

Først skrev hun i en søknad til Statsministerens kontor (SMK) at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet. Da hun fikk opplysninger om at hun i så fall måtte skatte på boligen, endret hun det og leverte inn en leiekontrakt hun aldri brukte.

Ap-nestlederen har innrømmet at det ser «uryddig ut». Hun har forklart at hun likevel hadde utgifter hos sine foreldre hjemme i Rogaland, men har sagt at dette er vanskelig å dokumentere 15 år senere.

Tirsdag bekreftet SMK at den ubrukte leiekontrakten var grunnlaget for at Tajik fikk pendlerbolig i 2006–2010.

Onsdag skriver arbeidsminister Tajik at ansvaret for feilen som ble gjort i 2006, er hennes, og at hun beklager for det.

– Jeg burde håndtert dette annerledes allerede da ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde jeg ikke – og det beklager jeg, skriver Tajik i Facebook-innlegget.

Støre: Bør gi rett informasjon

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde følgende kommentar til Aftenposten da de spurte om hans vurdering av saken.

– Jeg opplever at det er som hun sier. Hun ønsker å rydde opp i de forholdene, avklare uklarheter og betale skatt for den perioden, sier Støre til avisen.

På spørsmål om hvordan han ser på det å gi den typen gal informasjon til SMK, viser Støre til at Tajik selv har sagt at det er uheldig.

– Jeg mener alle bør gi korrekt informasjon til Statsministerens kontor, svarer han på spørsmål om hvordan han ser på dette som statsminister.

Fikk gratis pendlerbolig i 2019 også

Ap-nestlederen fikk også tildelt pendlerbolig i 2019, hvor hun bodde skattefritt i tre måneder til en markedsverdi av minst 14.000 kroner. Det kom fram i en Aftenposten-sak mandag.

I forkant av at saken kom på trykk, gikk Tajik fredag ut på Facebook med sin versjon av saken. Bakgrunnen for at hun søkte pendlerbolig, var blant annet egen sikkerhet, skrev hun og kritiserte også Aftenpostens framstilling i den da upubliserte artikkelen.

Sikkerhet ble derimot ikke trukket fram i søknaden til pendlerbolig, men at bakgrunnen var at hun hadde bolig og utgifter i Rogaland, og fordi hun skulle selge boligen sin i Oslo.

Stortingets administrasjon kan imidlertid ikke si om hun hadde pendlerbolig i tråd med reglene fordi de ikke har konkludert i saken ennå.