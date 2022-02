NorSIS advarer mot ny svindelmetode

Personene som ringer er engelsktalende og sier at de vil varsle om et problem med personnummeret eller det nasjonale ID-kortet til den som blir oppringt. Ifølge NorSIS har både de og politiet fått flere henvendelser om dette den siste uken.

– Det er viktig at vi hjelper hverandre med å forebygge slike situasjoner. Derfor er vi opptatt av at så mange som mulig blir klar over nye svindelmetoder og at de gjør gode valg om de blir utsatt for det, sier Kjersti Rønholt, seksjonsleder i Kripos.

Den som blir oppringt, blir bedt om å oppgi personnummer eller kontonummer. Politiet påpeker at det er opplysninger du aldri må gi fra deg på denne måten.

