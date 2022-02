Nå kan vendepunktet for plastforsøplingen komme

Lindebjerg, som leder WWFs internasjonale politiske arbeid mot plastforsøpling, er nå i Nairobi i Kenya, hvor FNs femte miljøforsamling avholdes. Der jobbes det på spreng med å få på plass en global plastavtale.

– Jeg er veldig optimistisk. Jeg tror vi får en plastavtale. Et soleklart flertall av landene ønsker en bindende avtale. Egentlig er alle landene for, utenom India, forteller Lindebjerg.

– En slik plastavtale vil sørge for at alle land blir forpliktet til å gjøre noe med plastforsøplingen, og forhindre at de durer på som i dag med blant annet dumping av plast i havet. Den vil være det store steget i retning en global, sirkulær økonomi for plast, påpeker han.

Eirik Lindebjerg i WWF har vært i Nairobi siden FNs femte miljøforsamling startet mandag 21. februar. Han har nå tro på enighet om en global plastavtale før møtet avsluttes i kommende uke. (Foto: WWF)

Raskt voksende problem

Hvert år havner et sted mellom åtte og tolv millioner tonn med ny plast i havet. Det gjør plastkrisen til et av vår tids raskest voksende miljøproblem, konstaterer WWF.

Plasten skader både natur og mennesker verden rundt. Den brytes ikke ned, men blir i stedet til mindre og mindre biter som til slutt også blir del av lufta vi puster inn og maten vi spiser.

Hver uke får vi mennesker i oss om lag fem gram plast, ifølge miljøorganisasjonen.

Likevel finnes det per dags dato ingen internasjonale krav til håndteringen av plast og at plastforsøplingen må reduseres. WWF, som i årevis har jobbet mot marin forsøpling, har derfor lenge ivret for en rettslig bindende og global plastavtale. Dette kravet har mange sluttet seg til, inkludert over 150 land og en rekke store næringslivsaktører, slik som IKEA, Philips og Tesco.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som er president for FNs femte miljøforsamling i Nairobi, har tidligere uttalt at «vår klare ambisjon er å sikre at verden får en global plastavtale».

Toårig prosess

Eirik Lindebjerg i WWF kan fortelle om en veldig innsats for å klare å oppnå dette.

– Det var diskusjoner om forhandlingsmandatet fram til klokka fire i natt. De startet opp igjen klokka ti i morges, kunne han fortelle da Dagsavisen snakket med ham onsdag ettermiddag.

– Hvordan er den videre prosessen?

– Diskusjonene fortsetter nå fram til ministrene kommer mandag for å fatte en avgjørelse onsdag (1. mars, journ.anm.), svarer Lindebjerg.

– Planen er at de da skal vedta at vi skal ha en global plastavtale. Så starter den formelle forhandlingsprosessen om innholdet i avtalen, om for eksempel hvilke typer forbud mot plast som skal omfattes, og hvor mye penger utviklingsland skal få for å klare å ta hånd om sin plastforsøpling. Denne prosessen vil fortsette i to år, til de bestemmer seg for hvilken by avtalen skal undertegnes i, i likhet med hva som skjedde med for eksempel Parisavtalen eller Montreal-avtalen.

Mens Parisavtalen ble vedtatt i 2015, ble Montreal-avtalen vedtatt allerede i 1987. Denne internasjonale traktaten ble inngått for å beskytte ozonlaget ved å fase ut produksjonen av skadelige gasser.

– Du nevnte at India ikke er for. Hva er årsaken til det?

– India har foreløpig foreslått en frivillig avtale, men har møtt massiv motstand. Det store flertallet av landene vil ha en rettslig bindende avtale.

Må ikke omfatte alle

Selv om India skulle fortsette å motsette seg en bindende avtale, vil ikke det være til hinder for at andre land kan bli enige om og iverksette en slik plan.

– Nesten ingen lignende avtaler omfatter alle land. Basel-konvensjonen (for kontroll med transport av farlig avfall over landegrensene, journ.anm.) for eksempel, har ikke USA sluttet seg til, men fordi mange nok land har gjort det, må USA likevel følge den, forteller Lindebjerg.

– Det viktige med en internasjonal plastavtale er at mange nok land slutter seg til den, og at disse landene også omfatter store produsenter og forbrukere av plast.

– Er Espen Barth Eide rett mann til å få en plastavtale i havn?

– En stor jobber venter Eide. Han må klare å navigere på en slik måte at det blir konsensus om en avtale, og ikke la ett land blokkere for noe slikt. Da kan vi få det største vendepunktet mot plastforsøpling noensinne.

Global minimumsstandard

– Hva mener WWF at en slik plastavtale bør omfatte?

– Det er viktig å få en avtale som setter en global minimumsstandard og som forbyr en del ting, som for eksempel engangsprodukter og bevisst dumping av plast i havet, svarer Lindebjerg.

– Vi ønsker også en avtale som setter standarder og krav til design av plast som gjør den enklere å resirkulere, også i andre land enn der hvor den er produsert. Det er dessuten viktig å få laget et marked for gjenbruk av plast, tilføyer Lindebjerg.

WWF ønsker i tillegg ordninger som blant annet omfatter fiskeredskaper som går tapt og mikroplast.

– Vi håper dessuten at det i nasjonal lovgivning vil komme krav utover det en global plastavtale vil innebære, fortsetter Lindebjerg.

– Sitter med enorme problemer

– Hvor langt har ulike land kommet i arbeidet med å håndtere sin plastforsøpling?

– EU har kommet lengst, kanskje lenger enn Norge. I andre deler av verden er det store variasjoner. Mange utviklingsland føler at de sitter med enorme problemer de ikke klarer å løse alene. De importerer masse plastprodukter det ikke er lønnsomt å resirkulere og de har heller ikke økonomi til å håndtere denne forsøplingen.

– Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har tatt til orde for et produsentansvar som del av plastavtalen. Er det en vei å gå?

– Absolutt, men et produsentansvar kan jo være så mye, som å kreve at produsentene betaler for å håndtere en del av kostnadene ved plastforsøplingen, og å kreve at de samler inn og resirkulerer all plast for å unngå en kjempehøy skatt, til å kreve at de designer plastproduktene sine slik at plasten kan brukes om igjen.

