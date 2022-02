Forsker: Norge må regne med cyberangrep mot olje- og gassanlegg

Godzimirski, som er ekspert på energiressursers rolle i russisk strategi, sier til Klassekampen at Russland kan bruke Europas avhengighet av russisk gass som pressmiddel etter de vestlige sanksjonene som er innført.

– Kontrollen over energi er en viktig del av den strategiske tenkningen fra Russlands side. I sommer vil det bli nødvendig å fylle opp gasslagrene for å møte neste vinter. Det vet strategene i Kreml, sier Godzimirski.

Russland er den største gasseksportøren til Europa med en andel på rundt 30 prosent. Deretter følger Norge med 23 prosent. Dersom Russland kutter leveransen, blir norsk gass viktigere – og et attraktivt mål for cyberangrep, mener forskeren.

[ Også en cyberkrig kan skape enorme ødeleggelser ]

– Norge må regne med at det kommer cyberangrep mot olje- og gass infrastruktur, sier Godzimirski. Han sier det er dokumentert at cyberangrep er ett av flere verktøy russiske myndigheter bruker for å fremme sine interesser i energispørsmål når diplomatiet svikter.

Saken fortsetter under videoen

Militære trusler og sabotasje er også en del av arsenalet, men Godzimirski tror foreløpig det er lite sannsynlig med fysiske aksjoner mot norske anlegg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen