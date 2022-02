Ukraina-konflikten løfter oljeprisen til høyeste nivå siden 2014

Årsaken er at Russland er blant verdens største eksportører av olje og gass, og den pågående konflikten mellom Ukraina og Russland bidrar til mye usikkerhet rundt tilgangen på disse energikildene.

– Det skaper bekymring når et så betydningsfullt land som Russland kan få problemer med leveransene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NRK.

Ikke siden 2014, like før oljekrisen i 2014/2015, har oljeprisen vært på dagens nivå.

Bakgrunnen for at oljeprisen stiger er at det er få muligheter til å skru opp oljeproduksjonen mye på kort tid. Derfor stiger prisen på olje når krisen forverrer seg. Helt konkret kan også rørledninger som frakter olje og gass, bli ødelagt i en militær aksjon. Skip som frakter olje, kan bli holdt tilbake eller måtte bruke mer tidkrevende ruter.

Analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy tror begge parter egentlig er tjent med at det ikke blir noen sanksjoner som går på olje og gass.

– Europa har lave gasslagre og trenger gass fra Russland. Oljeprisen er allerede høy. Men her kan ting skje fort. Stopp i godkjenningsprosessen av Stream 2-røret kan være en start, sier han til NRK.

